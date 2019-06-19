أمير عسير يوجّه بتسليم «منح أراضي» لذوي الشهداء والمصابين

وجَّه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، أمانة المنطقة بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن.
وذكر بيان صادر عن إمارة المنطقة، اليوم الأربعاء: «بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية.. بناء على حرص القيادة الرشيدة، الأمير تركي بن طلال يوجه أمانة عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية».
وكانت أمانة منطقة عسير وبلدياتها قد أجرت، الأحد الماضي، القرعة العلنية؛ لتوزيع 198 منحة على أسر ذوي الشهداء والمصابين، والمشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف.
وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إنّ هذه الِمنح تأتي بناءً على الأوامر السامية الصادرة برقم 2252 في 29/1/1400، وم/36 في 14/6/1425، وبلغ عددها 198 منحة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية بحضور المستفيدين.
وأضاف أنّ الأمانة وبلدياتها حرصت خلال توزيع المنح على المستفيدين، على أن تكون في أفضل المواقع، لتكون أراضي يستفيد منها المستحق بالشكل الأمثل، مشيدًا بدعم واهتمام أمير المنطقة بذوي الشهداء وأسرهم.
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