السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا



أكرا 16 شوال 1440 هـ الموافق19 يونيو 2019 م واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا، بحضور معالي نائب وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني محمد تيجاني، و سفير خادم الحرمين الشريفين في غانا مشعل حمدان الروقي، وممثلي وزارة المالية

ووقّع نائب وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.

//انتهى//

11:49ت م

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أكرا 16 شوال 1440 هـ الموافق19 يونيو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا، بحضور معالي نائب وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني محمد تيجاني، و سفير خادم الحرمين الشريفين في غانا مشعل حمدان الروقي، وممثلي وزارة المالية السعودية ، وفريق من المركز، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي في العاصمة أكرا.ووقّع نائب وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//11:49ت م0046

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