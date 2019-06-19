السعودية اليوم / تعليم حائل يختتم محاضرة " التوعية الأمنية لأمن المعلومات"



حائل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالتعاون مع شركة إسمنت حائل أمس، محاضرة بعنوان " التوعية الأمنية لأمن المعلومات, وذلك في المركز الثقافي بحائل .

وتهدف المحاضرة التي قدمها من مركز المعلومات الوطني الرائد محمد بن نويجي المطيري، واستمرت يومين، بحضور عدد من الطلاب والطالبات, إلى نشر ثقافة الوعي بأمن المعلومات والتهديدات والاختراقات المعلوماتية، التي يأتي بعضها من داخل المنشأة بسبب ضعف الوعي بأمن المعلومات لدى بعض الموظفين.

واستعرض الرائد المطيري خلال المحاضرة أساليب حماية الأبناء والبنات من الاختراقات، وأهم الخطوات التي يجب توافرها لرفع مستوى الأمن المعلوماتي ومحاولة منع التهديدات الإلكترونية، وذلك بعقد الدورات التدريبية والبروشورات التوعوية.

// انتهى //

11:49ت م

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