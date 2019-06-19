السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنا من التمور هدية المملكة لبنغلاديش



دكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية بنغلاديش، بحضور وكيل وزارة إدارة الكوارث البنغالي محمد كمال، وممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عبدالله العيسى، وممثلي وزارة المالية

ووقّع وكيل وزارة إدارة الكوارث على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة .

// انتهى //

11:38ت م

0043



دكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية بنغلاديش، بحضور وكيل وزارة إدارة الكوارث البنغالي محمد كمال، وممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عبدالله العيسى، وممثلي وزارة المالية السعودية ، وفريق من المركز، وذلك في مقر إدارة الكوارث بالعاصمة دكا.ووقّع وكيل وزارة إدارة الكوارث على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة.وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة بالمركز لدعم الدول الشقيقة والصديقة .// انتهى //11:38ت م0043

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