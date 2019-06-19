السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ (25785) منشطًا دعويًا لتوعية المعتمرين والزوار



مكة المكرمة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

بلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الدعوية والتوعوية التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، أكثر من سبعة ملايين مستفيد، وذلك خلال برنامج توعية المعتمرين الذي تم إطلاقه من بداية شهر ربيع الثاني وحتى الخامس من شهر شوال الجاري.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي، أنه تم تنفيذ (25785) منشطًا دعويًا، وبلغت ساعات عمل الدعاة والداعيات المشاركين في البرنامج (26874) ساعة عمل في (26) موقعًا في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمواقيت، وقد استقبل الهاتف المجاني ذي الرقم (800245100) للإجابة على أسئلة المعتمرين (36313) مكالمة هاتفية أجاب عليها أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة على الأسئلة الشرعية، كما تم توزيع (1985200) كتاب ومطوية خلال الفترة ذاتها، كما قامت الفرق الإشرافية بـ(1465) جولة ميدانية للإشراف والاطلاع على سير العمل.

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11:23ت م

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