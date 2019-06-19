السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يستقبل مدير القطاع الشمالي لهيئة الغذاء والدواء



سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير القطاع الشمالي للهيئة العامة للغذاء والدواء جعفر بن عبد الله الحمد، يرافقه المساعد لمدير القطاع الشمالي مسعد العنزي.

وفي بداية اللقاء نوه سمو أمير منطقة الجوف بما تحظى به القطاعات الحكومية بشكل عام، وفيما يتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على وجه الخصوص من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقيام بدورها المناط بها.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على دور "الهيئة" في توعية المواطنين والمقيمين في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء والصحة بشكل عام.

من جانبه أعرب مدير القطاع الشمالي للهيئة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي تلقاه الهيئة من سموه.

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11:23ت م

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