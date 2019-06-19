السعودية اليوم / غرفة نجران تدعو الراغبين للتسجيل ببرنامج "صيفي"



نجران 16 شوال 1440 هـ الموافق19 يونيو 2019 م واس

دعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران الراغبين بالالتحاق ببرنامج "صيفي" إلى المبادرة بالتسجيل عبر الرابط التالي : http://saifi.hrdf.org.sa.

ويهدف البرنامج الذي تنفذه غرفة نجران بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالمنطقة إلى تنمية قدرات أفراد المجتمع من أبناء وبنات الوطن وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل ،علماً بأن آخر موعد للتسجيل بالبرنامج 1/11/1440هـ.

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11:18ت م

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