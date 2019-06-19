السعودية اليوم / " الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان



جيزان 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شمل التنبيه نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة، وتحد من مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش والطوال وبيش والعارضة وصامطة وصبيا، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:57ت م

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