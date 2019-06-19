السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يزور مهرجان الورد والعطور بمحافظة القرى



الباحة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة أمس، مهرجان الورد والعطور في نسخته الأولى، الذي تنظمه أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى بالتعاون مع مؤسسة "أفنان الجنوب"، وذلك بمنتزه الثروة الوطني ببيدة في محافظة القرى.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المهرجان أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومحافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان ورئيس بلدية القرى سعيد بن صالح الزهراني.

وتجول سمو أمير الباحة في المهرجان واستمع إلى شرح من الدكتور السواط عن المهرجان الذي تم تنظيمه على مساحة 4000 متر مربع، واشتمل على 250 ألف وردة وزهرة متنوعة تضمنت بفتة من أربعة ألوان والأمرينس، الشرانيا، وزيينيا، وزهور حولية.

كما تجول سموه في المعرض المصاحب للمهرجان الذي يشارك به العديد من العارضين من داخل المنطقة وخارجها يعرضون الكثير من المنتجات المتعلقة بالورد والعطور ومنتجاتها، فيما اطلع سموه على العديد من الصور واللوحات التشكيلية التي يشارك بها ركن نون للفنون التشكيلية.

ونوه الأمير حسام بن سعود بما شاهده من تنظم للمهرجان وما تضمنه من معروضات ستسهم في دعم الهوية الزراعية للمنطقة، موجهًا سموه بتوزيع الورود والزهور المعروضة على المواطنين في ختام المهرجان الذي تختتم فعالياته غدًا الخميس.

وفي ختام الزيارة كرم أمير منطقة الباحة الجهات المشاركة والمنظمة لمهرجان الورد والعطور الأول بمحافظة القرى، فيما تسلم سموه عدد من الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

رافق سموه في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري.

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10:48ت م

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