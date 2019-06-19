متضررو مفاضلة التعليم بعد سنوات البطالة: حلمنا في التعيين تحطم!

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال معاناة المتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية قائمة، وذلك بسبب عنصر المفاضلة الذي يضعهم في مأزق ويمنع عنهم تحقيق الحلم الذي طال انتظاره.

وطالب متضررو مفاضلة التعليم بإعادة دعم المدارس الأهلية وذلك عن طريق حساب خبرة العمل فيها ضمن نقاط المفاضلة، لأن هناك الكثير من المتقدمين في الوظائف التعليمية عملوا سابقاً لسنوات في المدارس الأهلية.

وتعجبوا من أن تكون هناك مفاضلة مع من هم على رأس العمل، مسائلين عن كيفية المقارنة بين عاملين وعاطلين وعمل مفاضلة بينهما، لأن هذا ينسف مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين على الوظائف.

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ورأوا أن نظام المفاضلة ما هو إلا ظلم بين، لأنهم مروا بسنوات انتظار هذه الفرصة ثم اجتازوا اختبارات قياس ولكن في النهاية تأتي المفاضلة لتحطم لهم أحلامهم في التعيين والقبول ضمن الوظائف التعليمية.

وأكد بعض المتقدمين والمتقدمات أنهم عاطلون منذ أكثر من 10 سنوات ليكون التوظيف ضمن الوظائف التعليمية بمثابة حلم، خاصةً بعد حصر الوظائف الإدارية لغير التربويين، فكيف تقبل وزارة التعليم أن تقل فرصتهم أكثر بسبب عنصر المفاضلة، محذرين من زيادة نسبة البطالة في المملكة بسبب هذه القرارات التي وصفوها بأنها “غير مدروسة”.

وكانت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقاً للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبيناً أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.