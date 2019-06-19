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بجاد المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على تعيين اللواء بجاد بن نايف المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني.
وأعرب اللواء بجاد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.
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