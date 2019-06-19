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بجاد المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني

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2019-06-19

بجاد المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني

متابعات الخليج 365 - الرياض

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير، عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على تعيين اللواء بجاد بن نايف المطيري نائبًا لمدير عام الدفاع المدني.

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وأعرب اللواء بجاد عن شكره وتقديره لوزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو.

 





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