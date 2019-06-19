الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس وزراء أثيوبيا في وفاة والده

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء” إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وأبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.