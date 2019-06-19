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التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كانت تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية.
وأوضح التحالف أن الطائرة المسيرة كانت تتجه للشمال الشرقي فوق حجة، وأن القوات مستمرة في تحييد القدرات العدائية الحوثية.
في سياق آخر، لقي 12 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم أمس في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في مديرية قعطبة شمال الضالع جنوبي اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش اليمني أفشل محاولة تسلل لعناصر من الميليشيا الانقلابية من منطقة “الزبيريات” باتجاه، مواقع الجيش اليمني في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة وأجبرتها على التراجع؛ ما أسفر عن مصرع 12 من عناصرها، وجرح آخرين، علاوة على تدمير سلاح عيار 23.
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