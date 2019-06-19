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هنا رابط حاسبة دعم الصندوق العقاري بعد التحديث الجديد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق صندوق التنمية العقارية حاسبة الدعم المحدثة لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال وتعويض المستفيدين بأثر رجعي.
وأوضح المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي، أن حاسبة الدعم المحدثة تهدف إلى تسهيل فرص اختيار المنتجات السكنية المناسبة للمستفيدين.
ولفت إلى أنه لمعاينة الدعم المقدم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لـ سكني على الرابط هنا
واعتمد صندوق التنمية العقارية تعديلًا على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلًا من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.
أعلن ذلك المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، مبينًا في تصريح له أمس الثلاثاء أن الصندوق أجرى تعديلات وتحسيناً على مصفوفة الدعم سعيًا منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.
وأوضح أن أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، مفيدًا أنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.
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