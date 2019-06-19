تنبيه عاجل: رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات منطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على محافظات الخرمة، والقنفذة، والليث، وتربة، ورنية، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.