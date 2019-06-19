قروض بنك التسليف بالسعودية 1440 |طريقة التقديم على بنك التنمية الاجتماعية

لم تدخر المملكة العربية السعودية جهدًا على الإطلاق تجاه مواطنيها، بل إنها تحاول دائمًا أن توفر لهم كل ما يجعلهم قادرين على مواجهة الغلاء والأحوال الاقتصادية المختلفة التي يمر بها العالم كافة، فتوفر لهم في بعض الأوقات برامج دعم، أو تقدم لهم قروض ميسرة، وسنتعرف اليوم على قروض بنك التسليف بالسعودية التي جاءت متنوعة ومختلفة بناءً على أحوال الكثير من المواطنين في المملكة.

قروض بنك التسليف بالسعودية

هناك عدد كبير من القروض التي يستطيع المواطن السعودي أن يحصل عليها من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية، فهناك قرض الزواج الذي يُمنح للشباب المتزوج حديثًا ولكنه يواجه الكثير من الأعباء والضغوط المختلفة نتيجة تكاليف الزواج، كما أن هناك أيضًا قروض كنف النساء التي تُمنح للنساء الأرامل أو المطلقات أو التي تتكفل بأسرتها ماديًا، بالإضافة إلى أن هناك قرض الأسرة الذي يُمنح للأسر الفقيرة، وكذلك قرض الترميم والخاص بترميم المنازل، ويمكن الحصول على تلك القروض ما دام أن المتقدم إليها متوفر به الشروط اللازمة، وكل قرض من تلك القروض له بعض الشروط، ولكن هناك شروط عامة، وهي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على قرض حاصل على الجنسية السعودية.

ألا يتقاضى المواطن راتب يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

ألا يكون قد حصل على قرض آخر ولم يقم بتسديده حتى الآن.

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أن يكون مقيد في أحد الوظائف لدى أحد المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

طريقة التقديم على قروض بنك التنمية والحصول على إعفاء بنك التسليف

ونأتي إلى طريقة التقديم للحصول على قروض بنك التسليف، فيمكن زيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ومن ثم الدخول على التقديم الإلكتروني، وبعدها يختار المواطن القرض الذي يرغب الحصول عليه، ويقوم بإدخال بياناته كاملة بطريقة صحيحة، ولا ينسى منها شيء، حتى لا يتم رفض طلبه.

كما أنه يمكن الاستعلام عن أي خدمة من الخدمات التي يوفرها بنك التسليف والادخار بالمملكة من خلال الاتصال على الأرقام التالية:

رقم بنك التسليف بمدينة جدة

0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة

0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف

0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض

0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام

0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة

0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الاحساء

0135830306.

رقم الإدارة العامة

0112746444.

وعند الاتصال بالأرقام السابقة سيتم التعرف على كل ما يخص قروض بنك التسليف بالسعودية الخاصة بجميع المواطنين في المملكة، والتي يمكن الحصول عليها والاستفادة منها في حال توفرت الشروط فيمن يرغب بالحصول عليها.