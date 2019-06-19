، وزير الإعلام اليمني يدعو إلى محاسبة الحوثيين: زرعوا الألغام وقتلوا مئات المدنيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالَبَ المجتمع الدولي بالتحرك.. وقال: منعت المنظمات الدولية من تقديم المساعدات

دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، المجتمعَ الدولي، إلى محاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية؛ لزراعتها آلاف الألغام الأرضية، التي تسببت في سقوط مئات الضحايا بين المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد الوزير "الإرياني"، في مقال نشره موقع "ديفينس بوست" الأمريكي، زراعة المليشيا للألغام بشكل عشوائي، أودى بحياة مئات اليمنيين؛ لافتًا إلى أنها تشكّل خطرًا قائمًا على الأجيال القادمة.

وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي إدانة هذا الاستهداف المتعمد للمدنيين، كما يجب محاسبة الحوثيين، على هذا الانتهاك الواضح للقانون اليمني والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر زراعتها".

وأوضح الوزير الإرياني أن مليشيا الحوثي، زرعت أكثر من مليون لغم بشكل عشوائي ليس لأي غرض عسكري استراتيجي؛ وإنما كأداة للإرهاب المحلي الموجه مباشرة ضد السكان المدنيين.

وتابع: "لم تجد مليشيا الحوثي مَن يحاسبها على هذه الجرائم؛ لذلك تستمر في إنتاج وزراعة الألغام؛ مما يجعل اليمن من أكثر البلدان تلغيمًا منذ الحرب العالمية الثانية؛ وفقًا لبيانات من المشروع السعودي لإزالة الألغام (مسام)".

ولفت الإرياني إلى أنه عثر على الألغام الحوثية في المدارس والمستشفيات وفي الأراضي الزراعية وآبار مياه الشرب؛ حيث أدت هذه الألغام إلى قتل وجرح أكثر من 9000 مدني معظمهم من الأطفال.

وذكر أن أحد مستشفيات مدينة المخا، استقبل خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018م، أكثر من 150 ضحية من المدنيين، ثلثهم أطفال جراء انفجار ألغام مليشيا الحوثي؛ وفقًا لمنظمة "أطباء بلا حدود".

ونوّه "الإرياني" بتقرير "أبحاث التسلح أثناء الصراعات" لعام 2018، الذي يؤكد أن هناك صلة واضحة بين تكنولوجيا الألغام الأرضية الإيرانية، وتلك التي يستخدمها الحوثيون؛ مؤكدًا أنهم لم يقدموا شيئًا لليمن، سوى إنتاج الملايين من الألغام بمساعدة التكنولوجيا الإيرانية.

وقال: "هذا الاستخدام واسع النطاق وغير المسؤول للألغام الأرضية، لا يدع مجالًا للشك في أن هذا تكتيك محسوب ومتعمد؛ فهذه الألغام لم تقتل وتشوه الآلاف من الناس فحسب؛ بل تمنع الأسر من الوصول إلى المياه النظيفة وجني المحاصيل الزراعية، كما تمنع هذه الألغام الأرضية العائلات النازحة من العودة إلى ديارها، بالإضافة إلى منع المنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية".