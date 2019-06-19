، منصور بن مشعل يتولى الإشراف على كرة القدم بنادي الأهلي ،

- 1/2
- 2/2
أعلن نادي الأهلي تسلُّم الأمير منصور بن مشعل؛ مهام الإشراف العام على كرة القدم بالنادي.
وتمّ اعتماد الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي، التي جاءت على النحو التالي:
محمد شلية؛ إدارياً للفريق الأول، ماجد الطويرقي؛ مدير الفريق الكروي الأول، أحمد بامعوضة؛ مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي، محمد الحارثي؛ مديراً لقطاع الناشئين والشباب.
يأتي ذلك بعدما تمّ تنصيب أحمد الصائغ؛ رئيساً لمجلس إدارة النادي، مساء أمس، بالتزكية لمدة 4 أعوام مقبلة.
ومن المتوقع أن يعلن الأمير منصور؛ في الساعات القليلة المقبلة، صفقات لتدعيم صفوف الفريق الكروي للموسم المقبل.
كما أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ؛ قراراً بتعيين عبدالعزيز النهدي؛ مديراً لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي، ومتحدثاً رسمياً باسم النادي.
منصور بن مشعل يتولى الإشراف على كرة القدم بنادي الأهليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
أعلن نادي الأهلي تسلُّم الأمير منصور بن مشعل؛ مهام الإشراف العام على كرة القدم بالنادي.
وتمّ اعتماد الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي، التي جاءت على النحو التالي:
محمد شلية؛ إدارياً للفريق الأول، ماجد الطويرقي؛ مدير الفريق الكروي الأول، أحمد بامعوضة؛ مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي، محمد الحارثي؛ مديراً لقطاع الناشئين والشباب.
يأتي ذلك بعدما تمّ تنصيب أحمد الصائغ؛ رئيساً لمجلس إدارة النادي، مساء أمس، بالتزكية لمدة 4 أعوام مقبلة.
ومن المتوقع أن يعلن الأمير منصور؛ في الساعات القليلة المقبلة، صفقات لتدعيم صفوف الفريق الكروي للموسم المقبل.
كما أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ؛ قراراً بتعيين عبدالعزيز النهدي؛ مديراً لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي، ومتحدثاً رسمياً باسم النادي.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
10:01 AM
عودة "شلية" إلى الجهاز الإداري و"النهدي" للمركز الإعلامي
أعلن نادي الأهلي تسلُّم الأمير منصور بن مشعل؛ مهام الإشراف العام على كرة القدم بالنادي.
وتمّ اعتماد الأجهزة الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي، التي جاءت على النحو التالي:
محمد شلية؛ إدارياً للفريق الأول، ماجد الطويرقي؛ مدير الفريق الكروي الأول، أحمد بامعوضة؛ مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي، محمد الحارثي؛ مديراً لقطاع الناشئين والشباب.
يأتي ذلك بعدما تمّ تنصيب أحمد الصائغ؛ رئيساً لمجلس إدارة النادي، مساء أمس، بالتزكية لمدة 4 أعوام مقبلة.
ومن المتوقع أن يعلن الأمير منصور؛ في الساعات القليلة المقبلة، صفقات لتدعيم صفوف الفريق الكروي للموسم المقبل.
كما أصدرت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ؛ قراراً بتعيين عبدالعزيز النهدي؛ مديراً لمركز الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الإعلامي، ومتحدثاً رسمياً باسم النادي.
، منصور بن مشعل يتولى الإشراف على كرة القدم بنادي الأهلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن مشعل يتولى الإشراف على كرة القدم بنادي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.