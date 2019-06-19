محمد بن مسعود - الدمام - كانت تتوجّه فوق حجة .. ومستمرون في تحييد القدرات العدائية الحوثية أعلنت قيادة التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية. قالت : قوات التحالف كانت الطائرة تتوجّه للشمال الشرقي فوق حجة. وأضافت: مستمرون في تحييد القدرات العدائية الحوثية. "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19 أعلنت قيادة التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية. قالت : قوات التحالف كانت الطائرة تتوجّه للشمال الشرقي فوق حجة. وأضافت: مستمرون في تحييد القدرات العدائية الحوثية. 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 Advertisements 10:00 AM اخر تعديل 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 10:04 AM كانت تتوجّه فوق حجة .. ومستمرون في تحييد القدرات العدائية الحوثية كانت تتوجّه فوق حجة .. ومستمرون في تحييد القدرات العدائية الحوثية أعلنت قيادة التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية. قالت : قوات التحالف كانت الطائرة تتوجّه للشمال الشرقي فوق حجة. وأضافت: مستمرون في تحييد القدرات العدائية الحوثية. ، "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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