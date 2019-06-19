“جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في 10 مناطق بالمملكة‎

أعلنت منصة “جود الإسكان”، اليوم الثلاثاء، عن دعم 319 حالة مستحقة من الحالات السكنية المدرجة في مسار “دعم الإيجار” بعد التثبت من استحقاقهم من قبل مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وذلك في 10 مناطق بالمملكة. وسدّدت المنصة، وفقاً لمتحدثها الرسمي ماجد أبا الخيل، إيجار منازل تلك الأسر في مناطق: “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الباحة، وجازان”، حيث شمل الدعم 290 حالة لضعف قدرتها المالية.

كما توزّعت باقي الحالات المستحقة ويبلغ عددها 29 حالة، مابين 14 إمرأة مطلقة و9 حالات عاجزين طبياً و3 أرامل و3 سجناء. ومكّنت المساهمات الخيرية المنصة من سداد المطالبات المادية عن الأسر المحتاجة والمعسرة، وفق مبدأ التمويل الجماعي، لتشكل مساهماتهم دعماً مضافاً للمساهمات الخيرية للأسر المحتاجة بطريقة تضمن سرية المعلومات الشخصية.