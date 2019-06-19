حالة الطقس المتوقعة يوم غد الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد (الأربعاء) في مناطق المملكة. وتوقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الساحل الغربي والمنطقة الشرقية ومنطقة جازان. كما تنبأت الهيئة باستمرار فرص تكون السحب الرعدية خلال فترة الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة وجازان. وشملت التوقعات أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة بواقع 46 درجة مئوية، وأن تسجل القريّات أدنى درجة حرارة بواقع 20 درجة مئوية.

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