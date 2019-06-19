شبكة لينكدإن تطلق مزايا خاصة بالباحثين عن العمل لإجراء مقابلات التوظيف

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إن كنت تستخدم شبكة لينكدإن للحصول على فرص عمل، فإن لينكدإن لديها مجموعة من المزايا الجديدة لمساعدة في التفوق في مقابلة العمل مثل النصائح وإجابات عن أكثر الأسئلة شيوعاً.

لينكدإن تطلق مزايا خاصة بالباحثين عن العمل لإجراء مقابلات التوظيف

لينكدإن تطلق مزايا خاصة بالباحثين عن العمل لإجراء مقابلات التوظيف

بحسب الدراسات فإن ثلث مسؤولي التوظيف يقررون تعيين الموظف أو رفضه من خلال أول دقيقة ونصف من مقابلة العمل.

وخلال الأيام القليلة المقبلة فإن شبكة لينكدإن ستعرض نصائح لإجراء مقابلات العمل وأفضل الممارسات المثلى والإجابات الصحيحة عن أكثر الأسئلة شيوعاً في المقابلات ونصائح الخبراء في التعامل مع الأسئلة.

ستتاح هذه المزايا مجاناً ولكافة المستخدمين الذين تقدموا لفرص العمل المنشورة على الشبكة الاجتماعية، بينما للمشتركين المدفوعين سيحصلون على تفاصيل أكثر مثل أمثلة عن إجابات أسئلة المقابلات.

وعلى ذكر مزايا فرص العمل على لينكدإن، قريباً سيتم حفظ عمليات البحث عن الوظائف تلقائياً بالتالي يتمكن المستخدم من من العودة إليها للإطلاع على تفاصيل إضافية مثل الرواتب.

