:
.
تعكف شركة أبل الأمريكية على وضع مُميزات جديدة في التلفاز الذكي الذي تصنعه في الأسواق العالمية، وذلك عن طريق وضع ميزة “الشاشات المتداخلة”، والتي تسمح للمستخدمين برؤية أكثر من عرض في نفس الوقت.
وحسب ما جاء في موقع “9to5mac” المعني بمتابعة أخبار الشركة الأمريكية العملاقة، فإن أبل منحت التليفزيون الذكي الذي تنتجه بالأسواق ميزة استعراض عدد من النوافذ أثناء تشغيل عرض معين.
وتتيح تلك الميزة مشاهدة العديد من العروض في نفس الوقت، وذلك عبر مجموعة أصغر من النوافذ التي تستطيع تشغيل البرامج أو المباريات أو العروض المختلفة في نفس وقت تشغيل.
وتأتي تلك التطويرات ضمن مجموعة من التعديلات أضافتها الشركة الأمريكية إلى منتجاتها في الآونة الأخيرة، وذلك لزيادة المنافسة بشكل قوي في الأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تطور تلفازها بميزة استثنائية لمنع الخلافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.