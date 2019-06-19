«الحصيني» يتوقَّع هطول أمطار متفاوتة على 4 مناطق.. اليوم

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على أربع مناطق بالمملكة اليوم الأربعاء.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، إن شاء الله، أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جنوب الطائف مرورًا بالباحة وعسير وجازان، ونشاط للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية ودول الخليج وما بين الرياض والشرقية وعلى الساحل الغربي».

وأعلن الحصيني- في وقتٍ سابق- أنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا بعد غدٍ الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي، وقال: «هذا اليوم سيكون أطول نهار وأقصر ليلة في السنة، طبقًا للحسابات الفلكية، وتكون عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقَّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران، وكذلك على طول الساحل الغربي.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الفرصة لاتزال مهيَّأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة، وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.