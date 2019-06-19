أهالي وزوار القصيم يشكون جشع ومخالفات أصحاب الشاليهات

اشتكى عدد من أهالي وزوار منطقة القصيم ارتفاع الأسعار الكبير للشاليهات في ظل ضعف مستوى الخدمات المقدمة؛ حيث راوحت الأسعار بين 700 و1400 ريال، بالإضافة إلى مخالفات بعض أصحاب تلك الشاليهات لأنظمة الهيئة العامة للسياحة.

وقال الأهالي لـ«عاجل»: «رغم أن شاليهات القصيم ليس لها إطلالة على بحر فإن أسعارها خيالية، ومبالَغ فيها، لدرجة أنها وصلت في أيام الإجازة الصيفية إلى 1400 ريال، وفي نهاية الأسبوع إلى 2000 ريال لليلة الواحدة!!».

وأضاف الأهالي أن أصحاب الشاليهات يستغلون ارتفاع الطلب على الشاليهات، خصوصًا في فصل الصيف والعطلة، فيرفعون الأسعار دون أي رقابة.

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وأشاروا إلى أن أصحاب تلك الشاليهات يحسبون إيجار اليوم فقط لمدة 12 ساعة من الرابعة عصرًا حتى الرابعة فجرًا، بالمخالفة للأنظمة، رغم وجود غرف نوم فيها. ومن ثم تعتبر منشآت للمبيت؛ فمن المفترض أن تكون مدة إيجار اليوم من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وقال الأهالي إن غالبية الشاليهات لا تحرر عقد إيجار بينها وبين المستأجر ليحدد فيه كل البنود ومنها وقت الدخول ووقت الخروج، وكذلك لا تمنح المستأجر سند قبض المبلغ، تخوفًا من رفع أي شكوى ضدهم بهذه المخالفات.

بدورها، تواصلت «عاجل» مع هاتف خدمة العملاء المخصص لهيئة السياحة 19988 للاستفسار حول تلك المخالفات، فأفاد موظف خدمة العملاء بأن أي شاليه يُؤجَّر لأشخاص دون عقد رسمي وسند قبض للمبلغ يعتبر مخالفًا لأنظمة هيئة السياحة، وبيَّن أن أي شاليه تتوافر فيه غرف نوم يجب أن يكون وقت دخول المستأجر فيه من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي مواطن ومقيم التقدم بشكوى رسمية عن أي من هذه المخالفات عبر الهاتف المخصص لهيئة السياحة 19988.