بلدية الرس تضبط مطعمًا يجهز الشاورما خارج الموقع

ضبطت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الرس، مطعمًا مخالفًا يقوم بتجهيز دجاج الشاورما خارج المطعم.

جاء ذلك بعد متابعة استمرت عدة أيام؛ حيث تم ضبط المخالفة أثناء وقوف سيارة أمام المطعم لتنزيل المواد وتم مصادرة وإتلاف الكمية المنقولة واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكانت بلدية الرس قد ضبطت قبل أيام ٩٨٠ كيلو جرامًا من اللحوم والدجاج المجمد، وقامت بمصادرة وإتلاف الكمية وإغلاق المنشأة واستدعاء صاحبها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

يُشار إلى أن لائحة إنشاء المطاعم بوزارة الشؤون البلدية والقروية، تشمل أن يكون المطعم من دور واحد أو أكثر، مع تجنب استخدام المناطق التي تمثل بيئتها خطرًا على سلامة الأغذية، بحيث يكون في موقع غير معرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأي مصدر للتلوث، ولا ينجم عنه إزعاج أو ضرر مباشر لجيرانه، ويكون مجازًا للاستخدام من قبل الجهات ذات الصلة، وتتناسب مساحته مع عدد المرتادين، مع توفر وسيلة مأمونة للصرف الصحي.

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كما تنص اللائحة على ضرورة تصميم مبنى المطعم من الداخل بسهولة تسمح بانسياب كافة مراحل العمل لضمان سلامة الغذاء، وذلك بتقسيم المطعم إلى أقسام مختلفة، ويكون من الطوب والإسمنت المسلح أو من الألومنيوم، أو الألياف الزجاجية أو ما يماثلها من جودة المظهر وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها وطبقًا للنظام المعمول به، ويمنع منعًا باتًا استخدام الأسبستوس، أو مادة يدخل في تركيبها أو أي مادة ضارة، ويكون المبنى خاليًا من التشققات لمنع إيواء الحشرات والقوارض.

وتلزم لائحة المطاعم بأن تتوافر في المواد الغذائية الشروط اللازمة والتي تتضمن أن تكون بعيدة عن التعرض للذباب والحشرات والقوارض ومصادر التلوث أو غيرها، والتأكد من أن اللحوم الطازجة الواردة مذبوحة بأحد المسالخ النظامية ومختومة بخاتم المسلخ المعتمد على أن تكون بيانات الأختام واضحة، ولا تتعدى درجات الحرارة في مكان حفظ الأغذية المبردة مثل اللحوم والدواجن والخضر والفواكه والسلاطات والعصائر، أربع درجات مئوية.

وتشمل شروط إنشاء المطاعم أيضًا استخدام وسيلة نقل آمنة لكل نوع من أنواع المواد الغذائية الموردة من المطعم؛ حيث تستخدم وسيلة نقل مبردة للحوم والدواجن والخضر والفاكهة الطازجة بحيث لا تزيد درجة الحرارة بها عن أربع درجات مئوية.