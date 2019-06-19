«جود الإسكان» تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة بعدة مناطق

أعلنت منصة «جود الإسكان»، عن دعم 319 حالة مستحقة من الحالات السكنية المدرجة في مسار «دعم الإيجار»، شملت عددًا من مناطق المملكة.

جاء ذلك بعد التثبت من استحقاق الأسر وفق الإجراءات المتبعة لدى المنصة التابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية،؛ حيث تعمل المنصة على إدراج الحالات الجديدة بشكل دوري ليتمكن المساهمون من تقديم العطاء الخيري الإسكاني لهم في كل وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي للمنصة ماجد أبا الخيل أن الدعم شمل أسرًا مستحقة في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الباحة، وجازان، مبينًا أن مجموع المستفيدين من هذا الدعم يصل إلى ألف و154 فردًا.

وأشار أبا الخيل، إلى أن توزيع الحالات التي شملها الدعم يضم 290 حالة لضعف القدرة المادية، و14 امرأة مطلقة، تسع حالات عاجزة طبيًا، وثلاث أرامل، وثلاثة سجناء، مؤكدًا أنه تم التثبت من استحقاق جميع الحالات وفق معايير دقيقة؛ وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومساعدة هذه الأسر على تحمل الأعباء المترتبة على الظروف القاهرة التي تعرضوا لها.

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وأفاد المتحدث الرسمي لمنصة «جود الإسكان» أن الحالات التي تم دعمها شملت الأسر المستحقة لسداد إيجار المسكن، والتي صدر بحق رب الأسرة المستأجر أو الراهن حكم تنفيذي بسبب سجن أو مرض أو ضعف قدرة مادية أو وفاة، إضافة إلى الموقوفين على ذمم مالية متعلقة بالسكن.

وأشار أبا الخيل، إلى أن المساهمات الخيرية سددت المطالبات المادية عن الأسر المحتاجة والمعسرة؛ حفظًا لكرامتها ودعمًا لحقها السكني وتفريجًا لكرباتها، لافتًا إلى أن مصادر الدعم تنوعت عبر مساهمات مقدمة من أفراد أو مؤسسات «عبر مؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي».

وبيّن المتحدث الرسمي للمنصة، أن عمل «جود الإسكان» أساسه تمكين جميع الأفراد والمؤسسات من تقديم مساهمات مالية وفق مبدأ التمويل الجماعي؛ لتشكل مساهماتهم دعمًا مضافًا للمساهمات الخيرية للأسر المحتاجة من مستفيدي المنصة، بآلية شفافة وموثوقة، مشيرًا إلى تميز المنصة بعرضها لتفاصيل الحالات المستحقة للدعم؛ ليطلع المسهم عليها ويتفاعل معها بالدعم بطريقة تضمن سرية المعلومات، حفظًا لخصوصية الأسر المستحقة.

يُذكر أن منصة «جود الإسكان» انطلقت منتصف شهر رمضان الماضي وحظيت بمساهمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بلغت 100 مليون ريال، كما أسهم ولي العهد الأمين بمبلغ 50 مليون ريال لدعم المنصة، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة لتؤكد حرصها على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.