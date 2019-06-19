

عرعر 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

‎حصلت صحة الحدود الشمالية على اعتراف الهيئة

‎يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

// انتهى //

09:50ت م

0017



عرعر 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس‎حصلت صحة الحدود الشمالية على اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريب في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في قسم طب أسنان الأسرة ‎بواقع 8 مقاعد تدريبية، وذلك بمركز الأمير عبدالله بن مساعد التخصصي لطب الأسنان بعرعر.‎يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //09:50ت م0017

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اعتماد قسم طب أسنان الأسرة بالحدود الشمالية كمركز تدريب لشهادة الاختصاص السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.