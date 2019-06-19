السعودية اليوم / سمو أمير عسير يوجه بإنهاء إجراءات توزيع منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين



أبها 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

شرعت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في إنهاء إجراءات توزيع منح الأراضي لأسر ذوي الشهداء والمصابين، بعد إجراء القرعة العلنية, وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن توجيه سمو أمير المنطقة يؤكد على أن يتم إنهاء إجراءات التسليم للمنح خلال شهر مع مراعاة منحهم في أفضل المخططات السكنية, لافتاً إلى دعوة المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين عبر الإعلان في الصحف المحلية مصطحبين معهم المستندات الرسمية، وذلك لتمكينهم من المنح وفق الإجراءات النظامية.

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09:31ت م

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