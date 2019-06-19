السعودية اليوم / أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم لتطبيق "مصحف المدينة النبوية"



الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

بلغ عدد المستخدمين لتطبيق "مصحف المدينة النبوية" منذ إطلاقه في شهر رمضان الماضي على منصة جوجل بلاي 1.538.000 مستخدم، وبلغ التعامل اليومي النَّشِط للتطبيق على المنصة نفسها ما يقارب 140.000، كما بلغ عدد المستخدمين للتطبيق على منصة أبل 1.489.000 مستخدم، ووصل التعامل اليومي النَّشِط له على المنصة ذاتها 181.000 .

وأوضح الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم، بأن التطبيق كان له صدى طيب في المملكة، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولقي قبولاً منقطع النظير؛ وذلك للمكانة العلمية والمرجعية العالمية لمجمع الملك فهد التي يتمتع بها في مجال القرآن الكريم وعلومه، ولما تمتاز به إصداراته من الجودة والدقة والإتقان .

وأشار السويلم إلى سعي المجمع بتفعيل أهدافه بالوسائل المعاصرة والسريعة، وفق رؤية المملكة 2030، التي منها تقديم نص القرآن الكريم وتلاواته بالروايات المتواترة في الوسائط المتعددة، سائلاً الله ــ عز وجل ــ أن يحفظ البلاد في ظل قيادتها الرشيدة ويديم عليها الأمن والإيمان، والاستقرار والتمكين.

يذكر، أن الرابط الموحد لتحميل التطبيق على المنصتين، هو: http://onelink.to/madinaquran

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08:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.