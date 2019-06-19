ما قصة الصورة التي اعتذرت بسببها بيلا حديد للمملكة والإمارات؟

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت العارضة ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد الاعتذار بعد أن عبر كثير عن استيائهم بسبب صورة تظهر فيها وقدمها موجهة نحو طائرتين سعودية وإماراتية.

وتظهر في الصورة التي التقطت في أحد المطارات قدم بيلا حديد وهي مرفوعة باتجاه طائرتين، سعودية وإماراتية.

وبعد أن نشرت بيلا حديد وهي من أب ذي أصول فلسطينية وأم أمريكية هولندية، الصورة على صفحتها بموقع “إنستغرام”، علق البعض بأن ما فعلته غير مقبول، وكتبت إحدى المتابعات “كفتاة سعودية سوف أقي بلدي من أشخاص مثلك”.

ونشرت بيلا حديد بعد ذلك اعتذارًا باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت في اعتذارها “لن أقبل أبدًا أن تُستخدم صفحتي ومنشوراتي للتعبير عن الكراهية تجاه أي أحد، خصوصًا إذا كان الأمر يرتبط بأصولي، وتراثي الجميل، والقوي”.

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وأضافت قائلة: “أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم”.

وأكدت أن صورتها لم يكن لها علاقة بالسياسة، وأنها لم تلاحظ الطائرات التي بدت في الخلفية.

وأضافت: “أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذي اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وقالت في اعتذار آخر نشرته لاحقًا إنها ارتكبت خطأ غير مقصود.

وشدد متابعون على ضرورة أن تكون بيلا حديد أكثر حرصًا حتى ولو كانت مشهورة.

بيلا حديد هي عارضة أزياء أميركية من أصل فلسطيني، وتعتبر من أشهر العارضات في الولايات المتحدة والعالم.

ووقعت بيلا حديد مع آي إم جي مودلز في عام 2014، وفي ديسمبر 2016، فازت بتصويت “عارضة العام” في توزيع جوائز Models.com لأفضل عارضة لعام 2016.