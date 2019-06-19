شكرا لقرائتكم توجيه بتسليم أراضٍ لذوي الشهداء والمصابين في عسير خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-19 توجيه بتسليم أراضٍ لذوي الشهداء والمصابين في عسير خلال شهر متابعات الخليج 365 - عسير وجه أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، أمانة المنطقة وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن. Advertisements وبحسب توجيه أمير منطقة عسير، سيتم إنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية. ويأتي هذا التوجيه بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية، وبناء على حرص القيادة الرشيدة على إنهاء إجراءات التسليم في أقرب وقت.









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