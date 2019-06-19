الان تتابع أمير عسير يوجه بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبها- الخليج 365: وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال الجهات المختصة بإنهاء إجراءات تسليم منح الاراضي لذوي الشهداء والمصابين فورا. ومن منطلق حرص القيادة الرشيدة فقد وجه سموه امانة منطقة عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن؛ مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية.

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