الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في ديوان المظالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال بمقر الديوان ومحاكمه في المقرات التالية: ( الرياض – جدة – المدينة المنورة – الدمام – سكاكا – أبها – مكة المكرمة -الأحساء – نجران – حائل ) على المرتبتين (السادسة) و (الرابعة)، ويرغب في شغلها بالتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية.

ونوهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم إلى ضرورة أن يتوفر في المتقدم شروط التعيين المحددة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وهي أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية ومكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر.

ولائقاً صحياً للخدمة وحسن السيرة والأخلاق وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية.

غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة والتزوير، والاختلاس، و تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

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غير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

أن لا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (٢٢٦) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

كما أنه يُشتَرَط للمتقدّم على وظائف المرتبة الرابعة أن يجتاز اختبار (قياس القدرات العامة)، وأما المتقدم على وظائف المرتبة السادسة فيُشترَط أن يجتاز اختبار (قياس القدرة المعرفية)، الذين يُقدّمهما المركز الوطني للقياس (قياس).

على أن يكون المتقدّم قد أجرى الاختبار قبل تاريخ ٣/ ذي القعدة/ ١٤٤٠هـ، وسيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

فيما أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم:

http://jobs.bog.gov.sa/Hiring/Home.aspx

وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 شوال 1440هـ، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الخميس ١٧ شوال ١٤٤٠هـ الساعة الرابعة مساءً.