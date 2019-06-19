، السلبية تجمع البرازيل وفنزويلا.. و"بيرو" تُسقط بوليفيا بثلاثية ،

فشل منتخب البرازيل في هز شباك نظيره فنزويلا، واكتفى بالتعادل بدون أهداف في المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية.
وهز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول؛ لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لاعب ليفربول.
وسجل البديل جابرييل جيسوس هدفًا بعد مرور ساعة من اللعب؛ غير أن حكم الفيديو المساعد تدخّل لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد فيرمينو.
وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية؛ لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة أخرى.
وتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على بيرو التي تغلبت 3- 1 على بوليفيا في وقت سابق.
وتملك فنزويلا نقطتين فيما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.
السلبية تجمع البرازيل وفنزويلا.. و"بيرو" تُسقط بوليفيا بثلاثيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
فشل منتخب البرازيل في هز شباك نظيره فنزويلا، واكتفى بالتعادل بدون أهداف في المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية.
وهز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول؛ لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لاعب ليفربول.
وسجل البديل جابرييل جيسوس هدفًا بعد مرور ساعة من اللعب؛ غير أن حكم الفيديو المساعد تدخّل لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد فيرمينو.
وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية؛ لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة أخرى.
وتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على بيرو التي تغلبت 3- 1 على بوليفيا في وقت سابق.
وتملك فنزويلا نقطتين فيما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
08:31 AM
في افتتاح الجولة الثانية من كوبا أمريكا
فشل منتخب البرازيل في هز شباك نظيره فنزويلا، واكتفى بالتعادل بدون أهداف في المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية.
وهز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول؛ لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لاعب ليفربول.
وسجل البديل جابرييل جيسوس هدفًا بعد مرور ساعة من اللعب؛ غير أن حكم الفيديو المساعد تدخّل لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد فيرمينو.
وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية؛ لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة أخرى.
وتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على بيرو التي تغلبت 3- 1 على بوليفيا في وقت سابق.
وتملك فنزويلا نقطتين فيما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.
، السلبية تجمع البرازيل وفنزويلا.. و"بيرو" تُسقط بوليفيا بثلاثية ،
المصدر : الخليج 365
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