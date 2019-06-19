السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء



الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى-يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدي الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها الى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي .في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان, عسير والباحة وذلك خلال فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.