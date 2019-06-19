شكرا لقرائتكم خبر عن نقلي: تخريب إيران لن يقوض جهود إنهاء الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

طالبت السعودية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي، داعية دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأكدت أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي إستراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

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وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الإستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين والدورة الـ 16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني التي استضافتها أبوظبي على مدى يومين واختتمت أمس (الثلاثاء) إن الدور التخريبي لإيران في اليمن ودعمها للمليشيات الإرهابية الحوثية بالصواريخ لاستهداف المملكة والممرات البحرية لن يثني المملكة عن دعمها للعملية السياسية في اليمن ولن يقوض جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية.

ورأى نقلي أن التدخل السافر من قبل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، مؤكدا الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى سواء قامت به إيران أو عبر أذرعها في المنطقة.

وجدد موقف المملكة الداعم للحل السياسي للأزمة السورية ودعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الانتقال السلمي للسلطة في السودان.