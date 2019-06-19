شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البت في توصيات نظام «النيابة العامة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)منح مجلس الشورى مزيدا من الوقت للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء على توصياتها، بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22/9/1438 المتضمن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام.
وكان عدد من الأعضاء أبدوا عددا من الآراء والملحوظات الصياغية والتنظيمية على مواد نظام النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل البت في توصيات نظام «النيابة العامة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.