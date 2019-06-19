شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة «الجبيل وينبع» لاعتماد الهيكل والوظائف لصناعية جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طالب مجلس الشورى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة.

ودعا في قراره الذي اتخذه أمس، بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/1439، للعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وشدد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها.