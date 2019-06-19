شكرا لقرائتكم خبر عن المعطاني: المرأة تشارك بفعالية في صنع القرار بـ«الشورى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني أن الدين الإسلامي حفظ للمرأة حقوقها كافة، وأن المرأة السعودية حظيت باهتمام كبير من القيادة في المملكة في مختلف المجالات، كما تشارك بفاعلية في صنع القرارات في مجلس الشورى نظرا لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية، لافتا إلى أن المرأة السعودية انضمت إلى مجلس الشورى عام 1434، إذ تمثل عضويتها في المجلس نسبة 20%.

وأشاد لدى استقباله بمكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس (الثلاثاء) المستشارة الإقليمية بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط كميشا بريدجمان، والوفد المرافق لها الذي يزور المملكة حاليا، بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. وأطلع نائب رئيس مجلس الشورى المستشارة الإقليمية البريطانية على آلية عمل مجلس الشورى، والدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به، ودوره الخارجي المهم في تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي يمارسها والزيارات المتبادلة بين لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والمجالس البرلمانية في دول العالم كافة. كما تم التطرق خلال الاستقبال إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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من جهتها، قدمت المستشارة الإقليمية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط شكرها لنائب رئيس مجلس الشورى على إتاحة هذه الفرصة لزيارة المجلس والاطلاع على عمله البرلماني، والدور الرائد الذي تقوم به المرأة السعودية في المجالات الحيوية كافة.

وأشادت بريدجمان بما رأته في السعودية من تمكين للمرأة في العديد من المجالات، مؤكدة أن السعودية تفوقت على العديد من دول العالم في هذا المجال.

ونوهت المستشارة الإقليمية البريطانية برؤية المملكة 2030 التي تسير بخطى متسارعة نحو النهضة والتنمية، لتكون المملكة في مصاف الدول العالمية. حضر الاجتماع رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي بن علي اليامي، ونائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتورة نورة بن محمد المري، وعضوة المجلس عضوة اللجنة الدكتورة جواهر بن ظاهر العنزي، وعضوة المجلس الدكتورة عالية بن محمد الدهلوي.