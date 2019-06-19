تأسيس رابطة للممارسين الصحيين السعوديين بأمريكا وكندا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أنشئت في أمريكا وكندا رابطة للممارسين الصحيين، في اللقاء الذي نظمته الملحقية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، للممارسين الصحيين السعوديين العاملين في أمريكا وكندا وطلاب التخصصات الصحية في مدينة شيكاغو، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي تطرق إلى مستقبل القطاع الصحي السعودي في ضوء رؤية 2030، مستمعا إلى تجارب الحضور واقتراحاتهم، وداعيا إلى المشاركة في المؤتمرات الطبية التي تعقد في المملكة لتبادل الخبرات مع الزملاء في المستشفيات أنشئت في أمريكا وكندا رابطة للممارسين الصحيين، في اللقاء الذي نظمته الملحقية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، للممارسين الصحيين السعوديين العاملين في أمريكا وكندا وطلاب التخصصات الصحية في مدينة شيكاغو، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي تطرق إلى مستقبل القطاع الصحي السعودي في ضوء رؤية 2030، مستمعا إلى تجارب الحضور واقتراحاتهم، وداعيا إلى المشاركة في المؤتمرات الطبية التي تعقد في المملكة لتبادل الخبرات مع الزملاء في المستشفيات السعودية وهدفت الرابطة إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضائها، وتحقيق الفكر وتنميته، والتواصل الثقافي والاجتماعي بين أعضائه لتطوير القطاعين الصحي والتعليمي في المملكة، وإبراز تفوق الممارس الصحي السعودي، والاستفادة من المميزين من أعضاء الرابطة في تطوير القطاعين الصحي والتعليمي بالمملكة، وتيسير تبادل الإنتاج والأفكار العلمية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وشمال أمريكا، والمساعدة في قبول الطلبة والباحثين والمرضى السعوديين في الجامعات، ومراكز البحوث والمستشفيات الأمريكية المميزة، والحصول على تسهيلات تخدم أعضاء الرابطة خلال إقامتهم في أمريكا الشمالية.



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