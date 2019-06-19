شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: فريق لبحث قضايا إهمال الولاية والعنف بمواقع التواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

شكل النائب العام الشيخ سعود المعجب فريق عمل لدراسة حالات العنف الأسري والإيذاء والإهمال في الولاية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التوصل إلى مرئيات لها من حيث اختصاص النيابة العامة من عدمه، وإيجاد آلية التعامل معها وفق المقتضى سواء باتخاذ إجراء التحقق من الحالة أو استدعائها أو تحريك الدعوى الجزائية.

وتعتزم النيابة العامة تحريك الدعوى أو توجيه جهات الضبط للتحقق من الشكاوى أو التوجيه بالقبض على المخالفين وغيرها من الإجراءات التي تتيحها الأنظمة تجاه تلك المنشورات، سعيا للتعامل المباشر بشكل علمي ومنظم يساعد في تسريع الإجراءات وحماية ضحايا العنف الأسري وضبط الحالات قبل انتشارها في وسائل التواصل.

يذكر أن النيابة العامة تفاعلت في وقت سابق بشكل مستمر مع كل ما يطرح في منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عده مراقبون أحد أبرز نجاحاتها، مشيرين إلى أنها استثمرت أيضا الزخم والتأثير الواسع لتلك الشبكات بوصفها جزءا مهما في الإيقاع اليومي للمجتمع ولم تكتف فقط بالتحقيق في القضايا داخل المكاتب.