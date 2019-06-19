شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد أعمال صيانة الكعبة .. والسديس: المشروع ينفذ بمواصفات عالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

رصدت "الخليج 365" الأعمال الميدانية للصيانة الدورية التي وجه خادم الحرمين الشريفين بها للكعبة المشرفة على مدار الساعة (بدأت أمس الأول الإثنين).

إلى ذلك، استخدمت لصيانة الكعبة أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات، ويتواصل العمل على مدار الساعة، مع الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار الذين يؤدون مناسكهم بيسر وسهولة.

ووضعت حواجز على جنبات الكعبة لحماية المعتمرين أثناء المطاف، فيما شوهد العمالة ينفذون أعمال النظافة والصيانة لأجزاء كبيرة من سطح الكعبة وجوانبها.

وتأتي هذه الأعمال وفق تطلعات القيادة الرشيدة في بذل الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وراحة زوارهما

Advertisements

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات تحت إشراف وزارة المالية، ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، وبالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، لتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن.

وأضاف: «تأتي هذه الأعمال وفق تطلعات القيادة الرشيدة في بذل الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وراحة زوار بيت الله الحرام، ولهذا جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين باستئناف أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، فهو يسعى جاهدا لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، ومنذ تأسيس المملكة وملوكها يتشرفون بخدمتهم للحرمين الشريفين، ولضيوف الرحمن، ويهتمون براحتهم وأمنهم وأمانهم، ولا يتوانون عن تلبية احتياجات الحرمين الشريفين وقاصديهما،.

وأكد أن هذه العناية بالكعبة المشرفة تأتي ضمن سجل حافل وتاريخ زاخر لهذه الدولة المباركة فقد رممت في عهد المؤسس، والملك فيصل، وآخرها في عهد الملك فهد، وهي صيانة دورية كلما استدعى الأمر؛ لذا فإن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يتابعان ما يقدم داخل الحرمين الشريفين من خدمات بكل عناية واهتمام، ولا يقبلان إلا بأفضل وأرقى المعايير في الجودة والإبداع.

ولفت إلى أنه كان لزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التفقدية أخيراً الأثر البالغ والانطلاقة الكبرى في استكمال مشاريع الحرمين الشريفين، والتوجيه بسرعة الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.