شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة لـ«الخليج 365»: انقطاعات الكهرباء لن تتكرر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365» عدم تكرار انقطاعات التيار الكهربائي عن المنطقة، مشيراً إلى أنه ناقش مع قيادات شركة الكهرباء خلال زيارتهم للمنطقة أمس أسباب انقطاع التيار بالتفصيل، وأخذ وعداً بدعم المنطقة بالمولدات لتفادي الانقطاعات وتوفير طاقة احتياطية للمستقبل، متطلعاً لتعزيز الموثوقية بين المواطنين والشركة في ظل عناية القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واعتبر بأن ما يقدمه للمنطقة وأهلها من دعوة المسؤولين عن الخدمات لزيارة الباحة ومناقشتهم في توفير مستلزمات التنمية هو جهد المقل.

والتقى أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة أمس وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، ومدير عام شؤون المشتركين الأمير سعود بن عبدالرحمن المقرن، وناقش معهما إشكالات الكهرباء في المنطقة. وقدّم الدكتور العبادي شرحاً عن أبرز الحلول الجاري اتخاذها بشأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المنطقة، وأكد استجابته بدعم المنطقة عاجلاً بمولدات احتياطية.

وأوضح الأمير سعود المقرن أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعمل على التأكد من موثوقية الكهرباء في عموم المنطقة الجنوبية، مؤملاً ارتفاع نسبة الموثوقية عقب إنجاز الحلول الضامنة لاستمرار الخدمة.