شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: فريق ميداني للتأكد من جاهزية المولدات الكهربائية الاحتياطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بتشكيل فريق ميداني لمراجعة جاهزية المولدات الكهربائية الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم موثوقيتها، مشدداً على ضرورة توفير خدمة مستمرة وموثوقة لجميع فئات المشتركين، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضمان توفر خدمة كهربائية نوعية بالقريب العاجل.

واستعرض خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، بحضور نائب الرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، ورئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة، وأبرز مصادر التغذية التي تضمن إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء بشكل موثوق وآمن.

واطلع خلال اللقاء على وضع المنظومة الكهربائية في المنطقة والحلول المطروحة.