شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يستعرض نسب إنجاز مشاريع المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الجهود التي يبذلها القائمون على خدمات المياه بالمنطقة في ظل ما يحظى به قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

واستعرض خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس صالح بن خلف الشراري تقريرا عن مشاريع المياه والصرف الصحي بالمنطقة الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز فيها، والمشاريع المنجزة البالغ عددها ٦٨ مشروعاً تقدر تكلفتها الإجمالية بملياري ريال.

من جهة ثانية، التقى أمير منطقة تبوك أمس في اللقاء الأسبوعي عددا من المواطنين ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول في حديثه للمواطنين العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.