شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 نحال يتنافسون بـ 20 طناً من العسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

يتنافس 1400 نحال على منصات البيع في مهرجان العسل الثاني المقام في منتزه رغدان في منطقة الباحة من خلال تقديم 20 طناً من العسل المتنوع المضمون مخبرياً.

وأوضح رئيس مجلس جمعية النحالين الدكتور أحمد الخازم أن لجان الفحص بدأت باستقبال كميات العسل التي أعدها النحالون للمشاركة منذ أمس الأول وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مؤكداً البدء بإجراء عمليات الفحص المخبري في مختبر جمعية النحالين التعاونية بالباحة. ولفت إلى أن أي كمية عسل تعرض في المهرجان تخضع لاختبار في مختبر تحليل وجودة العسل، وعده مختبراً متقدما ومؤهلا بكادر متخصص في تحليل العسل، ويحتوي على أجهزة تحليل متقدمة ويدار بكادر متخصص، مشيراً إلى أن مهرجان العسل في نسخته الثانية عشرة سينطلق مطلع ذي القعدة القادم.