‪ جامعة الملك خالد تُوقِف عضو هيئة تدريس أساء للمملكة

أصدر مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، قرارًا يقضي بكف يد ‏أحد أعضاء هيئة التدريس. وأتى القرار نتيجة لإساءة عضو هيئة التدريس بالجامعة للمملكة العربية السعودية، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الدكتور عبدالله حامد: إنه «إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فورًا، وتشكيل لجنة للتحقيق معه». كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

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