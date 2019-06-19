القتل حدا لـ3 جناة قتلوا بنجلاديشي بحفر الباطن

أصدرت وزارة الداخلية، بيانين بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بثلاثة جناة في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وتنفيذ حكم القتل حدا في مغتصب طفلة بمدينة بريدة. وجاء في البيان الأول أن كل من عبدالرحمن بن سلطان بن عبدالرحمن الدويش ـ سعودي ـ وعبلان علي عبدالله اليماني - يمني - و أحمد حسن بشير العدواني - مجهول الهوية - أقدموا على قتل محمد سليم ـ بنجلاديشي- وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح أدى لوفاته والتخلص من جثته برميها بأحد الجبال في الصحراء. وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جريمتهم وبإحالتهم إلى المحكمة العامة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ونظرا لقيام الجناة باستدراج المجني عليه خارج العمران وخطفه وتكبيله وضربه بعصا ثم قتله، ولأن ما قاموا به فيه مخادعة للمجني عليه، ولإقرارهم بفعلتهم فقد تم الحكم عليهم بالقتل حداً لقتلهم المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجناة المذكورين.

وجاء في البيان الثاني أن عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي ـ أقدم على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ الحكم بالجاني في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.