السعودية | ال مشهور يحتفلون بزواج الدكتور فواز الشهراني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ال مشهور يحتفلون بزواج الدكتور فواز الشهراني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:15 صباحًا, 19 يونيو 2019 م المناطق - عادل الزهراني احتفل الشيخ عبدالله بن مبارك بن مشهور الشهراني بزواج ابنه الدكتور فواز بن عبدالله الشهراني احد منسوبي الشؤون الصحية بالطائف وذلك مساء اليوم الثلاثاء بقاعة شهر زاد بمحافظة الطائف وسط حضور كبير من الاهل والاصدقاء وأعيان المحافظة تخلل الحفل عدد من الشيلات والعرضات الجنوبية والقصائد .

نبارك للدكتور فواز الزواج بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير والتهنئة موصولة لوالده الكريم ولجميع عائلته.

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